नई दिल्ली। रविचंद्रन अश्विन ने गुरुवार को आईसीसी के दो अवॉर्ड्स हासिल किए, लेकिन इसके बावजूद वे एक गलत वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। आईसीसी अवॉर्ड्‍स के बाद थैंक्यू स्पीच में पूर्व कप्तान महेंद्रसिंह धोनी का उल्लेख नहीं कर उन्होंने इस पूर्व कप्तान के फैंस को दुखी कर दिया है।

धोनी की कप्तानी में 2011 में टेस्ट डेब्यू करने के बाद से अश्विन लंबे समय तक उनके प्रमुख गेंदबाज बने रहे। अश्विन आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) में भी धोनी के नेतृत्व में खेलते रहे। सीएसके को मैच फिक्सिंग और सट्टेहबाजी के आरोपों के चलते 2014 में दो वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया था।

अश्विन ने आईसीसी अवॉर्ड्सब हासिल करने के बाद भाषण में सिर्फ एक जगह धोनी के नाम का उल्लेख किया। उन्होंने विराट कोहली की तारीफ की।

अश्विन ने कहा, मैं इस अवॉर्ड को मेरे परिवार को समर्पित करता हूं। मैं इसके लिए आईसीसी और अपने साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। महेंद्रसिंह धोनी द्वारा संन्यास लेने के बाद टीम का संक्रमण काल बहुत अच्छा रहा। एक युवा कप्तान ने कमान संभाली और टीम सही दिशा में आगे बढ़ी। टीम में कई नए खिलाड़ी जुड़े।

अश्विन के इस प्रकार के भाषण से धोनी के फैन आहत हुए और उन्होंने अपनी भड़ास सोशल मीडिया पर निकाली।

शांतनु शर्मा का ट्वीसट, क्या आप महेंद्रसिंह धोनी के योगदान को भुल चुके हो। आपसे ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। यह आपका अहंकार है।

सचिन उमेश का ट्वी ट, महेंद्रसिंह धोनी का नाम कहां है।

सिद्धार्थ जेएन का ट्वी्ट, इतने क्रूर मत बनो। आपको महेंद्रसिंह धोनी का भी धन्यवाद अदा करना चाहिए था।

श्री हरी ने लिखा, अश्विन आप अपनी सफलता में महेंद्रसिंह धोनी के योगदान को भुल गए। आपने पहले अपने वीडियो में उनका अपमान किया और अब इस ट्वीआट में भी।

अंकुर गुप्ता का ट्वी‍ट, धोनी का शुक्रिया अदा नहीं किया। धोनी के नेतृत्व में ही आपका करियर चमका था।

I would like to take this day as an opportunity to thank @prithinarayanan @basu2013 @anilkumble1074 @imVkohli and my parents.

— Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) December 22, 2016