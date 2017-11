धोनी पहुंचे श्रीनगर के आर्मी पब्लिक स्कूल, बच्चों को चौंकाया

श्रीनगर। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर महेंद्रसिंह धोनी शुक्रवार को अचानक आर्मी पब्लिक स्कूल पहुंचे और उन्होंने बच्चों को चौंकाया।

चिनार कॉर्प्स के आधिकारिक ट्‍विटर अकाउंट ने स्कूली बच्चों के साथ बात करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल (मानद) धोनी का फोटो पोस्ट कर लिखा कि यह यात्रा गोपनीय रखी गई थी। इसके बारे में पहले से किसी को कोई जानकारी नहीं थी। धोनी ने इस दौरान बच्चों को पढ़ाई और खेल के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई और खेल के बीच तालमेल बनाने को कहा।

भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही हैं। चूंकि धोनी धोनी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए वे इस समय फ्री हैं। भारत और श्रीलंका के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद 10 दिसंबर से वनडे सीरीज शुरु होगी।

Lt Col (Hony) Mahendra Singh #Dhoni interacting with the enthusiastic children of #APS #Srinagar; emphasised upon importance of #studies and #sports @adgpi @NorthernComd_IA @msdhoni pic.twitter.com/VWlmi2sdHZ

— ChinarCorps.IA (@Chinarcorps_IA) November 22, 2017