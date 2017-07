Previous

धोनी के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स फिर IPL में धूम मचाने की तैयारी में !

नई दिल्ली। आईपीएल की सबसे लोकप्रिय टीमों में शुमार चेन्नई सुपर किंग्स पर लगा दो साल का बैन गुरुवार को समाप्त हो गया। इसके साथ ही शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स के आ‍धिकारिक ट्विटर पेज से टीम के आईपीएल में लौटने का ऐलान कर दिया गया है।

इसके साथ ही इन चर्चाओं ने फिर से जोर पकड़ना शुरू कर दिया है कि क्या भारत के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी वापस चेन्नई की कमान संभालेंगे! चेन्नई के टीम मैनेजमेंट की बातों और फैंस की भावनाओं पर ध्यान दें तो ऐसा होने जा रहा है।

आईपीएल 2018 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आईपीएल में 2018 की नीलामी खास होगी, क्योंकि इस बार की नीलामी में सभी खिलाड़ी नीलामी में शामिल होंगे और आईपीएल की दो पुरानी टीमें राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स भी इस बार बैन खत्म होने के बाद वापसी करने जा रही हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स का टीम मैनेजमेंट कई बार बता चुका है कि उनके लिए अब भी महेंद्र सिंह धोनी सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और वही चेन्नई की कमान संभालेंगे।

Super Morning, Lions! The wait is finally over. Time to rise and shine! #CSKReturns #whistlepodu pic.twitter.com/qmD3zAuN3z

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) July 14, 2017

चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड के डायरेक्टर के जॉर्ज जॉन ने कहा है, 'अगर बीसीसीआई खिलाड़ियों को रिटेन (सुरक्षित रखने की) करने की अनुमति देती है तो हम धोनी को किसी भी हाल में रिटेन करना चाहेंगे।' जॉर्ज ने कहा, 'हालांकि पिछले साल राइजिंग पुणे सुपरजायंट के साथ करार के बाद हमने अब तक धोनी से बातचीत नहीं की है लेकिन हम भविष्य में उनसे जल्द संपर्क करेंगे। हम उसी सपोर्ट स्टाफ को भी टीम में लाने की सोच रहे हैं।'

आपको याद दिला दें कि धोनी दो सालों से आईपीएल में पुणे की टीम से खेल रहे थे। इस बार अचानक उनसे कप्तानी लेकर स्टीव स्मिथ को दे दी गई थी। इसके अलावा आईपीएल 2016 के बीच में ही पुणे के मालिकों ने धोनी के प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर दिए थे। तब धोनी की पत्नी साक्षी ने ट्विटर पर चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में अपनी फोटो अपलोड कर इशारों में कुछ कह दिया था।

उस इशारे का मतलब था कि संभवतया धोनी फिर से चेन्नई की कमान संभालें। अब चेन्नई ने अपना बैन खत्म होने ही अपनी टीम का प्रचार शुरू कर दिया है। प्रचार के लिए इस्तेमाल किए गए पोस्टर में प्रचार में टीम के उतार-चढ़ाव के बारे में बताया गया है और इसमें धौनी के कारनामों को भी खास जगह दी गई है। जॉर्ज ने कहा है, 'ये हमारे लिए एक नई शुरुआत होगी। हम पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। शुक्रवार से हम सोशल मीडिया में प्रचार शुरू करने जा रहे हैं। हम टीम के सुनहरे पलों को फिर से दिखाएंगे और उसके बाद प्रशंसकों से हम टीम के खिलाड़ियों के साथ सेल्फी भेजने को कहेंगे।'

The Chennai Super Kings are back in the IPL and so are the Whistles #CSKReturns @ChennaiIPL pic.twitter.com/dnTQPzUuF5

— Hemang Badani (@hemangkbadani) July 14, 2017

दो बार आईपीएल की विजेता रही चेन्नई की टीम में सुरेश रैना, धौनी, ड्वेन ब्रावो, रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा जैसे नामी खिलाड़ी थे। इनके प्रदर्शन को आज भी क्रिकेट फैंस याद करते हैं।