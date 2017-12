खास अंदाज में मनाया विजय ने शतक का जश्न, कोहली संग ऐसे झूमे

नई दिल्ली। कोटला टेस्ट में केवल विराट का बल्ला भी नहीं गरजा, बल्कि मुरली विजय ने भी शानदार बल्लेबाजी की। सौ रन के भीतर दो विकेट गिरने के बाद भी मुरली ने भारतीय पारी को संभाला।

विजय ने कोहली के साथ मिलकर टीम को 300 के पार पहुंचाया। इस साझेदारी के दौरान विजय ने अपना टेस्ट शतक भी पूरा कर लिया। इससे पहले विजय ने नागपुर टेस्ट में भी शतक जमाया था। ये विजय का टेस्ट करियर का 11वां शतक है। इस शतक को मुरली विजय ने बेहद ही खास अंदाज में डांस करते हुए सेलिब्रेट किया।

आउट होने से पहले विजय ने बड़े स्कोर के लिए मजबूत नींव तैयार कर दी है। विजय ने कोहली के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 283 रनों की साझेदारी की। विजय ने कोहली से पहले शतक ठोका और फिर खास अंदाज़ में डांस करते हुए इस सेंचुरी का जश्न मनाया। इस जश्न को देखकर मुरली विजय की खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अपनी इस पारी में मुरली ने पहले तो संभलकर खेलना शुरू किया। मगर एक बार अांख जम जाने के बाद मैदान के चारों तरफ शॉट्स खेले। यही वजह रही कि विजय 155 रनों की पारी खेल पाए। अपनी इस पारी में विजय ने शानदार 13 चौके जमाए।

Two consecutive centuries for @mvj888. This is his 11th Test 💯 #INDvSL pic.twitter.com/7igFLIW8ks

— BCCI (@BCCI) December 2, 2017