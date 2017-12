Previous

VIDEO: इस खिलाड़ी ने सुपरमैन की तरह हवा में छलांग लगाकर लपका कैच

एडिलेड। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन ने इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में दूसरे टेस्ट मैच में मोईन अली का हवा में डाइव लगाकर शानदार कैच लपका।

इस मुकाबले में इंग्लिश टीम मुश्किलों में घिरी हुई है और उसकी वजह है ऑस्ट्रेलिया का दमदार प्रदर्शन। इस डे-नाइट टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया और ये फैसला इंग्लैंड की टीम पर भारी पड़ गया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 8 विकेट खोकर 447 रन बनाए और पारी घोषित कर दी। इसके बाद बल्लेबाज़ी करने उतरी इंग्लिश टीम ने 188 रन बनाने में ही 7 विकेट गंवा दिए हैं। लेकिन इंग्लैंड के इन विकेटों के पतझड़ के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है मोइन अली के विकेट की।

नाथन लियोन ने लिया बेहतरीन कैच

पहली पारी में इंग्लैंड का छठा विकेट मोईन अली के रुप में गिरा। मोईन अली को नाथन लियोन ने एक बेहतरीन कैच लेकर पैवेलियन की राह दिखाई। मोईन अली 25 रन बनाकर लियोन की गेंद पर कॉट एंड बोल्ड आउट हुए। लियोन ने ये कैच हवा में उड़कर लिया। लियोन ने गेंद फेंकी और मोईइन अली ने गेंद को चिप किया गेंद हवा में गई और लियोन ने हवा में बाएं तरफ हवा में सुपरमैन की तरह उड़कर गेंद को एक हाथ से पकड़ लिया और लियोन के इस कैच के बाद मोईन अली को भी यकीन नहीं हुआ कि लियोन ने ये कैच पकड़ लिया है।

आईसीसी ने भी बनाया लियोन को सुपरमैन

लियोन के इस कैच को लेने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होने लगी। आईसीसी ने पहले तो इस कैच का जो ट्वीट किया वो आपने ऊपर देख लिया है। इसके बाद आईसीसी ने एक और ट्वीट किया और इस ट्वीट में आईसीसी ने लियोन को सुपरमैन बना दिया। आप भी देखिए ये ट्वीट-

Fixed that for you @NathLyon421 👍@CricketAus #AUSvENG #Ashes pic.twitter.com/ZjNlCiKxKT

— ICC (@ICC) December 4, 2017