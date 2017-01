मल्टीमीडिया डेस्क। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे बिग बैश लीग के एक मैच में उस वक्त एक अनहोनी घट गई जब बल्लेबाज के हाथ से बल्ला फिसलकर विकेटकीपर के चेहरे पर जा लगा।

एडिलेड स्ट्राइकर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स बीच मैच जारी था। मैच के 18वें ओवर में बल्लेबाजी कर रहे हॉज ने तिषारा परेरा की पहली ही गेंद पर लेग साइड पर जोरदार शॉट लगाया। लेकिन उनका बल्ला हाथ से फिसल गया और पीछे विकेटकीपिंग कर रहे नेविल के चेहरे में जाकर लगा।

चेहरे पर बल्ला लगते ही नेविल जमीन पर गिर पड़े जिसके बाद अंपायर ने मेडिकल स्टाफ को बुलाया। नेविल का चेहरा तुरंत ही सूज गया और एक्स रे के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

पिछले सप्ताह भी नेविल को मैदान पर चोट लग गई थी। उस समय वह सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ खेल रहे थे तब उन्हें सिर पर गेंद लगी थी।

इस घटना के एक दिन पहले ही बांग्लादेश के कप्तान मुश्फिकुर रहीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट के दौरान गेंदबाज टिम साउथी का एक बाउंसर सिर पर जा लगा था जिसके बाद उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाना पड़ा। हालांकि उनकी हालत अब स्थिर है।

He's played for nearly 25 years but @bradhodge007 doesn't reckon he's seen this before. Full update on Peter Nevill: https://t.co/1LWiTHCNNE pic.twitter.com/PqaCdtBXGp

— KFC Big Bash League (@BBL) 17 January 2017