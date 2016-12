चेन्नई। भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन ‍अश्विन के लिए वर्ष 2016 बहुत उपलब्धियों भरा रहा। उन्हें ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए आईसीसी द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। 2016 में टेस्ट मैचों में दो शतक और 72 विकेट लेने वाले इस भारतीय स्पिनर के लिए यह वर्ष दिग्गज एथलीट उसेन बोल्ट के समान रहा और उन्होंने इसकी खुशी की बोल्ट के अंदाज में मनाई।

अश्विन ने वेस्टइंडीज दौरे के वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टइंडीज कैम्पस स्थित उसेन बोल्ट स्टेडियम में बोल्ट के अंदाज में जीत की खुशी मनाते हुए फोटो लिया था। अश्विन ने अब यह फोटो अपने ट्वि टर अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा, ‘2016 में कुछ महान क्षण रहे और वह भी कुछ शानदार लोगों के साथ। 2017 में और उंचाइयां हासिल करना चाहूंगा। विशेष रूप से टीम इंडिया के हेड स्ट्रैंथ और कंडिशनिंग कोच बासू का धन्यवाद।‘

वेस्टइंडीज दौरे पर चार टेस्ट मैचों की सीरीज में अश्विन को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था। अश्विन के लिए वर्ष 2016 टेस्ट क्रिकेटर में यादगार रहा, उन्होंने 12 टेस्ट मैचों में 43.71 की औसत से 612 रन बनाए, जिनमें दो शतक शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने 23.90 की औसत से 72 विकेट भी झटके।

2016 has been 🎉, some great moments with a wonderful group of guys.Cant wait to scale new peaks come 2017.Special thanks to @basu2013 pic.twitter.com/mIUSGroEfa

— Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) December 21, 2016