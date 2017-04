A post shared by Hardik Pandya (@hardikpandya_official) on Apr 21, 2017 at 10:11am PDT

मुंबई। रवींद्र जडेजा के नक्शेकदमों पर चलते हुए आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के दो स्टार्स भी अब नए लुक में नजर आएंगे। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा और युवा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्‍या ने भी अपने नए लुक के वीडियो शेयर किए। ये दोनों भी नए लुक में बगैर दाढ़ी के नजर आ रहे हैं।

जडेजा पिछले दिनों सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने अपने मेकओवर वाला वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उन्होंने इसका कैप्शन दिया था, 'चेंज द गेम ऑन द फील्ड। चेंज द लुक इन द ड्रेसिंग रूम।'

हार्दिक पांड्‍या ने जडेजा को इसका जवाब देते हुए वीडियो शेयर किया और कैप्शन लिखा, 'जड्‍डू, यह आपके लिए। हमारे यहां ड्रेसिंग रूम में कोई कनफ्यूजन नहीं है।' हार्दिक के बाद मुंबई के कप्तान रोहित भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने अपने नए अवतार का वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, 'चौंक गए, यह मेरा गर्मी का अपना स्टाइल है। मैंने दाढ़ी कटा ली है।'

Surprise! Decided to finally have a summer style of my own. My time to #BreakTheBeard! What say Paltan? #NewLook #MIGotStyle pic.twitter.com/h5H1XNfXpc

— Rohit Sharma (@ImRo45) April 22, 2017