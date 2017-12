मुंबई। न्‍यूली मैरिड कपल विराट अनुष्‍का को मिल रही बधाइयों का सिलसिला थमा नहीं है। सोमवार को दोनों ने इटली में शादी कर ली थी।

जहां एक तरफ पाकिस्‍तानी क्रिकेटर शाहिद आफ़रीदी, शोएब अख्‍तर ने दोनों को शादी की बधाई दी है वहीं भारतीय क्रिकेटर अजिंक्‍य रहाणे, उमेश यादव, सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह ने भी बधाई दी है।

लेकिन यहां दिलचस्‍प बात ये है कि रोहित शर्मा ने एक बढि़या सा ट्वीट करके अपने अंदाज में बधाई दी। उन्‍होंने लिखा कि मैं तुम दोनों के साथ हसबैंड हैंडबुक शेयर करुंगा, सरनेम संभालकर रखना।



Congratulations you two! @imVkohli , I’ll share the husband handbook with you. @AnushkaSharma , keep the surname 😏

— Rohit Sharma (@ImRo45) 12 December 2017