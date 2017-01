मुंबई। महेंद्रसिंह धोनी द्वारा भारतीय वन-डे और टी20 टीम की कप्तानी छोड़े जाने पर पत्नी साक्षी धोनी द्वारा किए गए ट्वीट ने सबका दिल जीत लिया।

विश्व कप विजेता माही की पत्नी के ‘आप पर गर्व’ ट्वीट ने सबका दिल जीता। धोनी ने 9 साल तक टीम की कमान संभाले रखी। उन्होंने बुधवार को अचानक सीमित ओवरों की टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला कर क्रिकेट जगत को अचंभे में डाल दिया।

धोनी वन-डे कप्तानी के मामले में 200 मैचों की उपलब्धि से मात्र 1 मैच दूर है। धोनी ने इसी प्रकार दिसंबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया में अचानक भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़कर सबको चौंकाया था।

धोनी की पत्नी साक्षी ने इस मौके पर ट्वीट किया, ‘आपके लिए सफलता का कोई भी सोपान चढ़ना मुश्किल नहीं हैं। हमें आप पर गर्व हैं।‘

@msdhoni There are no mountains high enough to stop you from climbing.Proud of you !! ❤❤❤❤❤❤❤❤

— Sakshi Singh 🇮🇳❤️ (@SaakshiSRawat) January 4, 2017