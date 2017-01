नई दिल्ली। टीम इंडिया के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग इन दिनों कमेंट्री के साथ-साथ ट्विटर पर भी अपनी नई पारी का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। आए दिन उनके मजेदार ट्वीट्स चर्चा का विषय बनते हैं। आज कटक वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ जब धौनी और युवराज ने अपने-अपने शतक पूरे किए और फिर से अपने पुराने अंदाज में खेलकर एक विशाल साझेदारी को अंजाम दिया, तो वीरू भी खुद को रोक न सके।

सहवाग ने इस साझेदारी को देखने के बाद तुरंत ट्विटर का रुख किया और अपने परिचित अंदाज में धोनी और युवराज को बधाई दे डाली। वीरू ने लिखा, 'सिर्फ पुराने नोट चलना बंद हुए हैं। युवराज और धोनी की शानदार पारियां।'

लंबे समय के बाद फिर से इस जोड़ी ने रंग जमाया है। युवराज (150) ने छह साल बाद वनडे क्रिकेट में शतक जड़ा जबकि धोनी (134) ने चार साल बाद वनडे में शतक जड़ा।

दोनों धुरंधरों की पारियां और साझेदारी देखकर पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंडुलकर भी खुद को ट्वीट करने से नहीं रोक सके। सचिन ने लिखा, 'सुपरस्टार और रॉकस्टार के बीच लाजवाब साझेदारी। हमने पूरा आनंद उठाया।'

Great knocks from @YUVSTRONG12 and @msdhoni . pic.twitter.com/A87EmghpV8

Only old notes are out of circulation.

What an amazing partnership between a superstar and a rockstar!! We enjoyed the show :) @YUVSTRONG12 @msdhoni #INDvENG pic.twitter.com/mU8o3iJfZi

— sachin tendulkar (@sachin_rt) January 19, 2017