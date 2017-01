मुंबई। कटक वन-डे में गुरुवार को भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह और महेंद्रसिंह धोनी की बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने जमकर तारीफ की।

भारत ने बाराबती स्टेडियम में दूसरे वन-डे में इंग्लैंड को 15 रनों से हराकर सीरीज में 2-0 की अपराजेय बढ़त बनाई। शाहरुख ने ट्वींट किया, ‘युवराज और धोनी को इस तरह खेलते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। वास्तव में शेरों का जमाना होता हैं।‘

युवराज और धोनी के बीच चौथे विकेट के लिए हुई 256 रनों की भागीदारी की मदद से भारत ने 6 विकेट पर 381 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड 8 विकेट पर 366 रन बना पाया।

So good to see Yuvraj & Dhoni play as they r doing. Really Sheron ka zamaana hota hai…

