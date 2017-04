कोलकाता। कोलकाता नाइटराइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मैच में शिखर धवन ने एक लैपटॉप तोड़ दिया। घबराइए नहीं शिखर धवन ने ये लैपटॉप गुस्से में आकर नहीं तोड़ा है। दरअसल लेपटॉप शिखर धवन द्वारा खेले गए एक शॉट की वजह से टूट गया। आइए आपको बताते हैं कि कैसे धवन के शॉट से टूटा लैपटॉप।

इस तरह टूटा लैपटॉप



कोलकाता नाइटराइडर्स ने इस मैच में पहले बल्लेबाज़ी करते हुए हैदराबाद के सामने 173 रन की चुनौती रखी। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए हैदराबाद के तरफ से शिखर धवन और डविड वॉर्नर उतरे। हैदराबाद की पारी का दूसरा ओवर ट्रेट बोल्ट ने फेंका। इस ओवर की पहली गेंद को बोल्ट ने आउट साइड द ऑफ स्टंप फेंका, धवन ने बल्ला घुमाया और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुुए बाउंड्री पार कर गई और सीधे डगआउट में जा पहुंची। डगआउट में जाकर गेंद सीधे लैपटॉप पर जा लगी और लैपटॉप की स्कीन टूट गई। मजेदार बात ये है कि डगआउट शिखर धवन की टीम सनराइडर्स हैदराबाद की टीम का ही था।

Sunrisers Hyderabad needs to replace Shikhar Dhawan before this laptop #KKRvSRH pic.twitter.com/RhsXLWhgMo

— Shashi (@AllTimeBakchod) April 15, 2017