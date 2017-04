नई दिल्ली। शुक्रवार को ईडन गार्डेस के मैदान पर आईपीएल-10 में गुजरात लायंस की टीम ने कोलकाता नाइटराइडर्स को 4 विकेट से मात दी।

इस सत्र में दूसरी बार दोनों टीमें आमने सामने थी। पिछली बार केकेआर ने गुजरात को पटका था। लेकिन इस बार रैना की कप्तानी पारी की बदौलत फैसला गुजरात के पक्ष में गया।

बहरहाल ये तो हुई मैदान की बात। लेकिन इस मैच से पहले मैदान के बाहर कुछ ऐसा हुआ कि गुजरात लायंस के कप्तान सुरेश रैना ने ब्रैंडन मक्कुलम का दिल जीत लिया, जिस कारण उन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें शुक्रिया अदा किया।

ये है पूरा मामला

कुछ समय पहले सुरेश रैना से गुजरात लायंस के आक्रामक बल्लेबाज बैंडन मक्कुलम के बेटे रिकन रिले ने मुलाकात की। इस दौरान रैना ने रिले को एक बैट भी गिफ्ट किया और ये बात रिले को खूब पसंद आई। जिसके बाद सोशल मीडिया पर मक्कुलम ने सुरेश रैना को शुक्रिया कहा। मक्कुलम ने ट्वीट कर लिखा कि रिले आपसे मिलकर आश्चर्यचकित था। इसके साथ उन्होंने उपहार के लिए धन्यवाद दिया। बता दें कि मक्कलम के बेटे रिले सुरेश रैना के फैन हैं।

Reckon Riley was pretty stoked with his day out! Kind gift from one of his absolute idols! @ImRaina. Massive respect thanks brother! pic.twitter.com/x8HUuPahYz

— Brendon McCullum (@Bazmccullum) April 20, 2017