Previous

Next

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए चेन्नई पहुंचीं टीम इंडिया, शेयर की सेल्फी

संबंधित खबरें

चेन्नई। पांच मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले के लिए टीम इंडिया चेन्नई पहुंच गई है। युवा ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने ट्विटर पर कप्तान विराट कोहली के साथ अपनी एक फोटो शेयर की है। पांड्या ने इस फोटो के कैप्शन में लिखा, 'ऑफ टू चेन्नई' यानी हम चेन्नई के लिए रवाना हो चुके हैं। पंड्या ने आगे लिखा, 'सीरीज के लिए कप्तान विराट कोहली के साथ पूरी टीम काफी उत्साहित है'।

Off to Chennai! ✈️

Really excited for the series! 🇮🇳

With the skipper himself @imVkohli. pic.twitter.com/QzqsgQTSpr

— hardik pandya (@hardikpandya7) September 14, 2017

गौरतलब है कि श्रीलंका को वन-डे सीरीज में 5-0 से हराने के बाद टीम इंडिया अब कंगारुओं को अपने घर में हराने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 17 सितंबर से पांच मैचों की वनडे सीरीज होनी है। पहला वनडे मैच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि शुरुआती मुकाबलों में शिखर धवन की गैरमौजूदगी जरूर टीम की परेशानी बढ़ा सकती है।