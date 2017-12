VIDEO: शिखर धवन ने दो अलग-अलग अंदाज में मनाया जन्मदिन

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़‍ियों का जोश इन दिनों मैदान के अंदर तथा बाहर देखते ही बनता है। मैदान में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी मैदान के बाहर भी अपने साथियों की खुशी में मस्तीभरे अंदाज में शामिल होते हैं।

मंगलवार को टीम इंडिया के लिए कई खुशियों भरा दिन था। टीम दिन में श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड सीरीज के करीब पहुंच चुकी थी। इसके बाद खिलाड़‍ियों ने टीम के 'गब्बर' शिखर धवन का जन्मदिन मनाया और फिर भुवनेश्वर कुमार के शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए।

पिछले कुछ समय से भारतीय क्रिकेटर्स का जन्मदिन जोरदार अंदाज में मनाया जाता रहा है। धवन ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन दूसरी पारी में शानदार फिफ्टी लगाई। इसके बाद जब उन्हें जन्मदिन को मनाने की बारी आई तो सभी खिलाड़ी इस जश्न में शामिल हुए। सबसे जोरदार तरीके से मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा ने एन्जॉय किया। धवन ने शर्टलेस होकर केक काटा और फिर खिलाड़‍ियों ने इसी केक को उनके पूरे शरीर पर लगा दिया।

We are not letting the birthday boy @SDhawan25 escape today. 🎂 pic.twitter.com/OAtnIi203M

परिवार के साथ सादगी से मनाया जन्मदिन :

धवन ने अपने परिजनों के साथ सादगीपूर्ण ढंग से भी जन्मदिन मनाया। धवन ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। धवन ने पत्नी तथा बच्चों की उपस्थिति में एक छोटा केक काटा और फिर इमोशनल मैसेज भी दिया। उन्होंने कहा कि वे बेहद खुश है कि इस जन्मदिन पर उनके परिजन भी साथ में मौजूद हैं। वे मैदान मेंं भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें काफी बधाई के संदेश भी मिले।

Thank you everyone for your warm wishes🤗🤗 pic.twitter.com/aJYP3INg03

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) December 5, 2017