नई दिल्ली। दिल्ली डेयरडेविल्स के 19 वर्षीय बल्लेबाज रिषभ पंत ने गुरुवार को आईपीएल 2017 में अपने होम ग्राउंड पर गुजरात के खिलाफ खेली तूफानी पारी से सबका दिल जीत लिया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर ने इस पारी को आईपीएल इतिहास की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक बताया।

पंत ने गुजरात के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 43 गेंदों पर 97 रन बनाए और अपनी टीम को जीत दिलाई। हालांकि वो तीन रन से अपना शतक पूरा करने से चूक गए लेकिन उनकी पारी ने सबका दिल जीता।

पंत की इस बल्लेबाजी को देखकर सचिन के अलावा वीरेंद्र सहवाग और गांगुली के अलावा और भी कई दिग्गजों ने उनकी जमकर प्रशंसा की। सचिन ने ट्वीट किया कि ये आइपीएल की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक थी।

One of the best Innings I have seen in the IPL & that includes all 10 seasons. @RishabPant777 pic.twitter.com/SGv3YuXwJ5

— sachin tendulkar (@sachin_rt) May 4, 2017