VIDEO: अमला की खेल भावना के दुनियाभर में चर्चे, जीता सबका दिल

बेेंगलुरू। किंग्स इलेवन पंजाब के द. अफ्रीकी बल्लेबाज हाशिम अमला ने शुक्रवार को आईपीएल 2017 में आरसीबी के खिलाफ मैच में खेल भावना से सबका दिल जीत लिया। पंजाब ने यह मैच 19 रनों से जीता।

अमला ने जीता दिल

पंजाब की तरफ से ओपनिंग करने वाले हाशिम अमला बल्लेबाज़ी कर रहे थे। पहले ही ओवर में वो अनिकेत चौधरी के गेंद पर अपना बल्ला टच कर बैठे। गेंद सीधे विकेटकीपर केदार जाधव के ग्लब्ज में समा गई। हालांकि ना तो गेंदबाज़ ने अपील की, ना ही विकेटकीपर ने और ना ही मैदान पर मौजूद किसी और खिलाड़ी ने। इसके बावजूद भी अमला खुद ही डगआउट की तरफ चल दिए।

पंजाब को दबाव में डालकर चल दिए अमला

अमला को पता था कि उनके बल्ले का संपर्क गेंद से हुआ है और वो आउट हो गए हैं। उन्हें ना तो अंपायर ने आउट दिया था और ना ही किसी ने अपील तक की थी लेकिन फिर भी वो खुद-ब-खुद मैदान से बाहर चले गए। बाद में रिप्ले में भी दिखा कि गेंद अमला के बल्ले को छूकर निकली थी। अमला जिस समय आउट हुए तब पंजाब की टीम का स्कोर सिर्फ 2 रन ही था और अमला को मालूम था कि पहले ही ओवर में विकेट गिरने के बाद पंजाब की टीम दबाव में आ जाएगी,लेकिन फिर भी उन्होंने मैदान से बाहर जाने का निर्णय लिया।

ट्विटर पर हो रही अमला की तारीफ

हाशिम अमला के इस तरह मैदान से बाहर जाने पर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है।

अमला के फैन्स के साथ-साथ क्रिकेटर्स भी उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं।

How many batsmen would walk without bowler appealing but that's how this guy plays his cricket @amlahash @IPL #honestman — Irfan Pathan (@IrfanPathan) 5 May 2017

इसके साथ ही साथ इनके खुद के देश द. अफ्रीका के फैन्स भी अमला की इस ईमानदारी के कायल हो गए हैं।

I wouldn't mind playing street cricket with Hashim Amla 😅 You don't apeal, and he walks 😎 But that's how the legend plays the game 😂 #IPL🏏 pic.twitter.com/pwWpB16UU6 — #NaeemForPresident (@NaeemHoosain) 5 May 2017