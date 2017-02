नेपियर। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वन-डे गुरुवार को खेला जाएगा। इससे पहले बुधवार को इन दोनों टीमों के खिलाडि़यों ने 36 साल पुराने विवादास्पद ‘अंडर आर्म’ एपिसोड को उसकी 36वीं बरसी पर दोहराया।

ठीक 36 साल पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मेलबर्न में खेले गए वन-डे में यह विवादास्पद घटना हुई थी। न्यूजीलैंड को मैच की अंतिम गेंद पर मैच टाई करने के लिए 6 रनों की जरूरत थी। ऐसे में गेंदबाज ट्रेवर चैपल ने बड़े भाई और कप्तान ग्रैग चैपल के कहने पर बल्लेबाज ब्रायन मैक्नी को अंडर आर्म गेंद डालकर न्यूजीलैंड को बराबरी के मौके से वंचित कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया यह मैच तो जीत गया था, लेकिन इस विवादस्पद तरीके के चलते उसकी आलोचना हुई और खेल के नियमों में बदलाव किए गए थे।

बुधवार को नेपियर के मैक्लीन पार्क में ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने कप्तान ग्रेग चैपल की भूमिका निभाई जबकि एडम जाम्पा छोटे भाई ट्रेवर की भूमिका में थे। न्यूजीलैंड की तरफ से ट्रेंट बोल्ट ने ब्रायन मैक्नी का किरदार निभाया जबकि टॉम लाथम नॉन स्ट्राइकर छोर पर ब्रूस एडगर के रोल में नजर आए।

BRILLIANT! Some absolute gold here as the Aussie and Kiwi players re-create the underarm incident. WATCH: https://t.co/41eAiRAnKQ #NZvAUS pic.twitter.com/OtiGoLMzFA

— cricket.com.au (@CricketAus) February 1, 2017