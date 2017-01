पुणे। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि वे इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज में अंपायर निर्णय समीक्षा प्रणाली (डीआरएस) के मामले में विकेटकीपर महेंद्रसिंह धोनी की सलाह मानेंगे।

विराट ने कहा, जब भी हमें संदेह होगा तो मैं धोनी की सलाह लूंगा क्योंकि वो विकेटकीपर होने की वजह से यह देखने के लिए अच्छी स्थिति में होंगे कि गेंद लाइन में थी या नहीं और स्टंप्स को लगती या नहीं। जरा भी संदेह होगा तो मैं उनसे सलाह लूंगा ‍और उनकी राय को प्राथमिकता दूंगा।

भारतीय कप्तान ने कहा, ‘धोनी सबसे स्मार्ट क्रिकेटर है और निर्णय लेने की उनकी क्षमता गजब की है, इसलिए मैं डीआरएस के मामले में उनके फैसले को तवज्जो दूंगा। वे अपील करने के मामले में भी बहुत चूजी रहते है और अनावश्यक अपील नहीं करते हैं इसलिए उनकी राय मानना टीम के लिए लाभदायक रहेगा।

सभी खिलाड़ी पूरी तरह फिट



सभी खिलाड़ी फिट और चयन के लिए उपलब्ध: कोहली ने कहा कि टीम के सामने फिटनेस को लेकर कोई चिंता नहीं है और सभी खिलाड़ी पूरी तरह फिट है। हम पिच को देखकर प्लेइंग इलेवन के बारे में फैसला करेंगे।



कोहली ने कहा कि टीम का नेतृत्व संभालना दबाव नहीं लाता है और कप्तानी से तो उन्हें भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने का मौका मिलता है।



