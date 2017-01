मुंबई। मीडिया में भले ही यह बातें चलती रहे कि महेंद्रसिंह धोनी और युवराज सिंह के संबंध मधुर नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। तिरंगे वाली नीली जर्सी में कप्तानी के अपने अंतिम मैच के दौरान धोनी और युवराज की मित्रता देखने को मिली। भारत ‘ए’ और इंग्लैंड के बीच हुए वार्मअप मैच के बाद युवराज ने इसके बाद धोनी को दिए इंटरव्यू में भारतीय कप्तान के रूप में अपने दौर और भविष्य की योजना के बारे में खुलकर बात की। युवी ने इस वीडियो को टि्‍वटर पर पोस्ट किया।

धोनी ने युवी से कहा, ‘यह 10 साल बहुत शानदार रहे और उम्मीद करता हूं कि आगे भी एन्जॉय करता रहूंगा। आप जैसे खिलाडि़यों का टीम में रहना शानदार रहा जिससे मेरा काम आसान हो गया।‘

युवी ने कहा कि धोनी सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक हैं और उनके मार्गदर्शन में खेलना शानदार अनुभव रहा। उनके नेतृत्व में टीम इंडिया ने तीन प्रमुख आईसीसी खिताब जीते और टेस्ट में नंबर वन बनी। इस बीच धोनी ने उनको रोकते हुए 2007 टी20 विश्व कप में एक ओवर में छह छक्के मारने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान धोनी दूसरे छोर पर मौजूद थे। युवी ने खुलकर खेलने का मौका देने के लिए धोनी का शुक्रिया अदा किया।

धोनी ने इंग्लैंड के खिलाफ भारत ‘ए’ की कप्तानी करते हुए 40 गेंदों में 68 रनों की तूफानी पारी खेली। इसके बाद युवी ने पूछा, अब आप टीम इंडिया के कप्तान नहीं हो तो क्या ज्यादा छक्के लगाओगे? इस पर धोनी ने जवाब दिया कि यदि गेंद सही जगह पर मिलेगी और स्थिति अनुकूल होगी तो मैं अवश्य बड़े शॉट्सी लगाना चाहूंगा।

Well done @msdhoni on your career as captain ! 3 major wins 2 w cups 🏏☝🏼⭐️⭐️⭐️ time to unleash the old dhoni👊🏽 pic.twitter.com/7WXdre9qJU

— yuvraj singh (@YUVSTRONG12) January 10, 2017