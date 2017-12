VIDEO: परिजनों और गुरु के साथ इटली रवाना हुईं अनुष्का

मुंबई । भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के अगले हफ्ते होने वाले विवाह की खबरों की पुष्टि हो गई है। अनुष्का गुरुवार रात को अपने परिजनों तथा आ‍ध्यात्मिक गुरु के साथ इटली रवाना हुई।

अनुष्का को गुरुवार रात को छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखा गया, इस दौरान उनका परिवार भी उनके साथ था। अनुष्का के पिता अजय कुमार शर्मा, मां आशिमां और भाई कर्णेश शर्मा उनके साथ थे। अनुष्का के आध्यात्मिक गुरु हरिद्वार के महाराज अनंत बाबा भी उनके साथ थे।

अनुष्का के कुछ पड़ोसियों ने उन्हें शादी का निमंत्रण मिलने की बात कही है। अनुष्का मुंबई के वर्सोवा स्थित बदरीनाथ टावर में रहती हैं। सूत्रों ने बताया कि इस बहुमंजिला इमारत में रहने वाले कुछ लोगों को अनुष्का के पिता अजय कुमार शर्मा ने खुद फोन करके निमंत्रण दिया है। चूंकि हर कोई इटली जाकर शादी में सम्मिलित नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें फोन करके इस फैसले की जानकारी देने के साथ-साथ होने वाले वर-वधू के लिए आशीर्वाद भी लिया जा रहा है।

सूत्रों ने यह भी बताया कि मीडिया की चकाचौंध से बचने के लिए अनुष्का के पड़ोसियों से जानकारियों को गुप्त रखने का अनुरोध भी किया गया है। इस हाई प्रोफाइल शादी को लेकर खबरों का बाजार अभी भी गरम है। बताया जा रहा है कि जुहू के एक लोकप्रिय पांच सितारा होटल को तीन दिनों के लिए बुक कराया गया है।

#WATCH: Anushka Sharma and her family spotted at Mumbai's Chhatrapati Shivaji International Airport, last night, amid speculations of wedding in Italy pic.twitter.com/fLA1SM2NDz

— ANI (@ANI) December 8, 2017