अबुधाबी। अफगानिस्तान के नजीबुल्लाह जादरान ने डेजर्ट टी20 टूर्नामेंट में यूएई के खिलाफ ऐसा छक्का लगाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।

इन दिनों क्रिकेट में हैतरअंगेज ढंग से शॉट खेले जा रहे हैं और इसी कड़ी में नजीबुल्लाह जादरान ने यह छक्का लगाया। अफगानी टीम को जीत के लिए 9 गेंद में 8 रन चाहिए थे। यूएई के गेंदबाज मोहम्मद शहजाद ने ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद डाली, यदि नजीब उसे छोड़ते तो यह वाइड हो सकती थी लेकिन उन्होंने जगह पर खड़े-खड़े शॉट लगाने की कोशिश की, इस प्रयास में वे गिर पड़े लेकिन उन्होंने एक हाथ से शॉट लगाया। वे गिरे लेकिन उनके दवारा लगाए गए शॉट पर गेंद एकस्ट्रा कवर बाउंड्री के उपर से निकल गई और अजीबोगरीब छक्का लगा।

अफगानी टीम को अंतिम दो ओवरों में जीत के लिए 20 रन चाहिए थे और उसने 1 ओवर शेष रहते 5 विकेट खोकर जीत दर्ज कर ली। आईसीसी ने भी अपने आधिकारिक ट्विरटर अकाउंट पर इस अजीबोगरीब छक्के को पोस्ट किया।

What a shot @Najib_Zadran! Sends it soaring for six while slipping! Sensational! #DesertT20 pic.twitter.com/4IU31K4r45

— ICC (@ICC) January 17, 2017