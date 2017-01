भुवनेश्वर। इंग्लैंड के खिलाफ कटक वन-डे में भारतीय जीत के हीरो युवराज सिंह ने शुक्रवार को कैंसर से जूझ रहे पेशेंट्स से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की।

युवराज खुद कैंसर पर जीत दर्ज कर क्रिकेट मैदान पर वापस लौटे हैं। युवी ने गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वन-डे में 150 रनों की करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलते हुए भारत को 15 रनों से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। युवी ने शुक्रवार को टीम होटल में कैंसर से जूझ रहे पैशेंट्सी से मुलाकात की और उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विभटर अकाउंट पर इसका वीडियो भी जारी किया।

युवराज और महेंद्रसिंह धोनी (134) के शतकों की मदद से भारत ने कटक वन-डे में खराब शुरुआत से उबरकर जीत दर्ज की थी। भारत-इंग्लैंड सीरीज का तीसरा और अंतिम वन-डे कोलकाता में रविवार को खेला जाएगा।

The Man of the Moment - @YUVSTRONG12 adds smiles to the faces of cancer heroes #INDvENG pic.twitter.com/h54PPWtIsu

— BCCI (@BCCI) January 20, 2017