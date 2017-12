विराट-अनुष्का के मुंबई रिसेप्शन का आमंत्रण कार्ड चौंका देगा आपको

मुंबई। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने 11 दिसंबर को इटली में शादी कर ली। इनका एक ग्रैंड रिसेप्शन 26 दिसंबर को मुंबई में होगा। इस रिसेप्शन के इन्विटेशन कार्ड की थीम को पर्यावरण से जोड़ा गया है।

फिल्म निर्माता महेश भट्‍ट ने विराट-अनुष्का के मुंबई रिसेप्शन के आमंत्रण कार्ड का फोटो ट्‍वीट किया है जिसकी थीम पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली है। इस आमंत्रण कार्ड के साथ पौधा भी अटैच है, मानो यह कपल अपने गेस्ट से वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की बात कह रहा हो। यह पहला मौका नहीं है जब विराट और अनुष्का पर्यावरण संबंधी गतिविधि में शामिल हुए। टीम इंडिया जब इस वर्ष श्रीलंका दौरे पर गई थी तब इन्होंने दाम्बुला में वृक्षारोपण किया था।

वर्ष 2015 में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर विराट, पहलवान सुशील कुमार और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इंदिरा पर्यावरण भवन में वृक्षारोपण किया था।

विराट और अनुष्का भारत आने के बाद दो रिसेप्शन देंगे। पहला रिसेप्शन नई दिल्ली में 21 दिसंबर को होगा, जिसमें इनके रिश्तेदार शामिल होंगे। इसके बाद एक रिसेप्शन 26 दिसंबर को मुंबई में होगा। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, बीसीसीआई पदाधिकारी और बॉलीवुड हस्तियां शामिल होंगी।

They made it ! Our heartiest congratulations to Anushka & Virat. We pray that this love story goes on forever and ever. Amen !@imVkohli @anushkasharma pic.twitter.com/dk9sqm4WgU

— Mahesh Bhatt (@MaheshNBhatt) December 13, 2017