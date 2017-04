Previous

कोहली के फैंस नाराज, इस अखबार की सोशल मीडिया पर कर रहे खिंचाई

नई दिल्ली। आरसीबी और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली तो सिर्फ मैदान पर ही आक्रामक रूख अपनाते हैं, लेकिन उनके फैंस तो उनसे भी ज्यादा आक्रामक है। इन दिनों विराट के फैंस एक अंग्रेजी अखबार पर इसलिए गुस्सा निकाल रहे हैं क्योंकि उसने विराट कोहली के बारे में एक नकारात्मक खबर प्रकाशित की थी।

इस अखबार में एक समाचार ‍प्रकाशित किया था, जिसमें लिखा गया था कि एक इंटरव्यू के दौरान ‘विराट कोहली अर्चना विजय की रिप्ड (फटी) जींस देख रहे थे, जिससे अनुष्का शर्मा खुश नहीं होंगी’।

अब इसी रिपोर्ट के चलते विराट कोहली के फैन्स इस अंग्रेज़ी अखबार पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। कोहली के फैन्स ट्विटर पर इस अखबार के नाम का हैशटैग बनाकर इसे ट्रॉल कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि विराट के फैंस किस तरह इस अखबार की आलोचना कर रहे हैं -

#DNAreporting MS Dhoni waving towards a hot girl after the game is unlikely to please Sakshi Singh Dhoni pic.twitter.com/WKoBhsc3tx — Sameer Allana (@HitmanCricket) 21 April 2017

#DNAreporting Kohli trying to steal the hotel mug, unlikely to please the hotel management. pic.twitter.com/aH6lZaBEkz — Mystique. (@Cricketician) 21 April 2017

#DNAreporting Rohit Sharma watches something of Harbhajan Singh which we couldn't..unlikely to please Ritika and Geeta both. pic.twitter.com/j9NeY1C4tp — Sameer Allana (@HitmanCricket) 21 April 2017