दिल्ली के दबंग कोहली ने कोटला में ठोका शतक, इस मायने में रहा खास

प्रदीप सहगल, नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस का बॉस बनने के बाद कोहली ने बल्ले से भी कमाल दिखाया।

कोहली ने कप्तानी पारी खेलते हुए टेस्ट के पहले दिन ही शतक ठोक दिया। ये सीरीज में कोहली का लगातार तीसरा शतक है। इस पारी के बदौलत कोहली के टेस्ट करियर में बीस शतक पूरे हो गए हैं। वहीं इस पारी के दम पर कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में पांच हजार रन का आंकड़ा भी पार कर लिया है।

कोहली ने ऐसे ठोका शतक-

विराट कोहली ने कोटला में शतक जमाने के लिए 110 गेंदों का सामना किया। ये विराट कोहली के करियर का सबसे तेज़ टेस्ट शतक भी रहा। इससे पहले उन्होंने कोलकाता के ईडन गार्डंस में सबसे तेज़ 119 गेंदों में सेंचुरी जमाई थी। इस पारी में उन्होंने 14 चौके लगाए। मुरली विजय के साथ मिलकर कप्तान कोहली ने तीसरे विकेट के लिए 28्3 रनों की साझेदारी की।

कोहली की पारी की ये है खास बात-

दिल्ली का फिरोजशाह कोटला विराट कोहली का घरेलू मैदान है। पांच दिन की क्रिकेट में ये पहला मौका है, जब उन्होंने अपने घरेलू दर्शकों के सामने सेंचुरी जमाई है। इससे पहले कोटला में कोहली का सर्वाधिक टेस्ट स्कोर 88 रन का था।

द. अफ्रीका के खिलाफ दिसंबर 2015 में खेलते हुए कोहली ने ये 88 रन बनाए थे। इससे पहले वो वनडे क्रिकेट में इस मैदान पर शतक जमा चुके हैं। 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए कोहली ने नाबाद 112 रन की पारी खेली थी। टी-20 क्रिकेट में कोहली ने कोटला में सिर्फ एक ही मुकाबला खेला है और उस मैच में उनका स्कोर नाबाद 26 रन रहा था।

कमाल की फॉर्म में हैं कोहली-

