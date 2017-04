बेंगलुरू। विराट कोहली और टीम इंडिया ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को स्पेशल विदाई गिफ्ट भेजा है। टेस्ट और वन-डे फॉर्मेट से पहले ही संन्यास ले चुके धुरंधर ऑलराउंडर अफरीदी ने फरवरी में अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था।

एक तरफ तो भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत तनावपूर्ण चल रहे हैं, ऐसे में भी भारतीय क्रिकेटरों ने इस पाकिस्तानी दिग्गज को गिफ्ट भेजकर सद्‍भावना का परिचय दिया। इससे यह बात भी साफ हो गई कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद खिलाडि़यों के बीच भाईचारा बरकरार है।

टीम इंडिया ने अफरीदी को कोहली की वन-डे की जर्सी भेंट की जिस पर भारतीय खिलाडि़यों के ऑटोग्राफ भी है। इस पर लिखा गया, शाहिद भाई शुभकामनाएं, आपके खिलाफ खेलना हमेशा ही आनंददायक रहा।

पाकिस्तानी जर्नलिस्ट फैजान लखानी ने इस टीशर्ट की फोटो ट्‍विटर पर पोस्ट की। विराट की 18 नंबर की इस जर्सी पर खुद विराट के अलावा आशीष नेहरा, जसप्रीत बुमराह, सुरेश रैना, पवन नेगी, मोहम्मद शमी, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, रविचंद्रन अश्विन, हार्दिक पांड्‍या और पूर्व कोच रवि शास्त्री के हस्ताक्षर हैं।

Virat Kohli's shirt, signed by Indian team, for Shahid Afridi, with a message "always a pleasure playing against you." pic.twitter.com/KexlCjTNeZ

— Faizan Lakhani (@faizanlakhani) April 15, 2017