VIDEO: टीम इंडिया में चयन की खबर से यह हालत हो गई थी इस क्रिकेटर की

धर्मशाला। पंजाब के तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल ने कहा कि भारतीय वनडे टीम में चुने जाने से उनका सपना साकार हो गया। राष्ट्रीय टीम में चुने जाना गौरव की बात है और यदि उन्हें मौका मिला तो वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहेंगे।

आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले सिद्धार्थ को श्रीलंका के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया। वे जब पंजाब की तरफ से रणजी ट्रॉफी में सर्विसेस के खिलाफ मैच खेल रहे थे उसी दौरान भारतीय टीम में चुने जाने की खबर सुनाई गई।

सिद्धार्थ ने कहा, 'जब पिछले महीने रणजी मैच के दौरान मुझे टीम इंडिया में चुने जाने की खबर सुनाई गई तो मैं स्तब्ध रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे आसपास क्या हो रहा था, मैं सिर्फ दौड़ रहा था और गेंदबाजी कर रहा था। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे टीम इंडिया में शामिल होने का मौका मिला।'

विराट कोहली के नेतृत्व में जब भारत ने 2008 में अंडर-19 विश्व कप जीता था, उस वक्त सिद्धार्थ टीम में शामिल थे। उन्होंने कहा, मैं आईपीएल, भारत 'ए' की तरफ से खेला और अच्छा प्रदर्शन किया। पिछले पांच वर्षों के घरेलू क्रिकेट के प्रदर्शन से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। इससे मेरे खेल का स्तर सुधरा।

.@sidkaul22 on his reaction when he got the India call up ahead of the 1st ODI against Sri Lanka #INDvSL pic.twitter.com/bYFCZDMpIU

— BCCI (@BCCI) 8 December 2017