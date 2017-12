VIDEO: टीम इंडिया के इस युवा ऑलराउंडर को मिला डेब्यू का मौका

मल्टीमीडिया डेस्क। भारत ने मोहाली में बुधवार को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में युवा ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को डेब्यू करवाया। सुंदर भारत की तरफ से वनडे में डेब्यू करने वाले सातवें युवा क्रिकेटर बने।

मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) स्टेडियम में टीम इंडिया के चीफ कोच रवि शास्त्री ने सुंदर को इंडिया कैप प्रदान की। कप्तान रोहित समेत सभी खिलाड़‍ियों ने सुंदर को बधाई दी। सुंदर ने 18 वर्ष 69 वर्ष की उम्र में डेब्यू किया। चेन्नई के इस युवा खिलाड़ी ने अभी तक मात्र 12 फर्स्ट क्लास मैच खेले, लेकिन उन्हें असली पहचान आईपीएल ने दिलाई। सुंदर को रिप्लेसमेंट प्लेयर के रूप में राइजिंग पुणे सुपरजायंट टीम में चुना गया था और सीमित मौकों के बावजूद इस ऑलराउंडर ने सभी को प्रभावित किया। ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने वाले सुंदर बाएं हाथ के उपयोगी बल्लेबाज भी हैं। सुंदर के नाम पर 12 फर्स्ट क्लास मैचों में 30 विकेट दर्ज है। वे इसके अलावा 31.29 की औसत से 532 रन बना चुके हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 159 है।

सचिन सबसे युवा खिलाड़ी : भारत की तरफ से वनडे में डेब्यू करने वाले सबसे ‍युवा खिलाड़ी होने का श्रेय सचिन तेंडुलकर को जाता है। तेंडुलकर ने 16 वर्ष 238 दिन की उम्र में गुंजरावाला में 18 दिसंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था। इस कड़ी में मनिंदर सिंह, हरभजनसिंह, पार्थिव पटेल, लक्ष्मीरतन शुक्ला और चेतन शर्मा के बाद वॉशिंगटन सुंदर का नंबर आता है।

We have a new kid on the block. Washington Sundar is all set to make his ODI debut here in Mohali #TeamIndia #INDvSL pic.twitter.com/VxquVkgSIa

— BCCI (@BCCI) 13 December 2017