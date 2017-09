VIDEO: विराट ने फैंस को दी चुनौती, क्या आप इसके लिए तैयार हैं ?

नई दिल्ली। फिटनेस के मामले में भारतीय कप्तान विराट कोहली के अनुशासन और वर्क एथिक्स की कोई जोड़ नहीं है। टीम इंडिया के इस ‍सबसे फिट खिलाड़ी ने कड़े डाइट प्लान और टाइट शैड्‍यूल से अपनी फिटनेस को हासिल किया है।

कोहली के फिटनेस प्रेम के चलते अब कई अन्य भारतीय क्रिकेटर भी फिटनेस को पूरी गंभीरता से लेने लगे हैं। इन्हें ‍जिम में पसीना बहाते या कोई एक्टिविटी करते हुए फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए देखा जाने लगा है। कोहली का फिटनेस फंडा यह है कि जो वस्तु नहीं खाते-पीते हैं वे उसका प्रचार नहीं करेंगे।

कोहली ने शनिवार को ट्‍विटर पर अपना एक हाथ से पुशअप्स करते हुए वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने इसी के साथ फैंस को चैलेंज करते हुए लिखा, आप एक हाथ से कितने पुश अप्स कर सकते हो ?

कोहली की अगुआई में टीम इंडिया ने पिछले दिनों श्रीलंका में ‍ऐतिहासिक सफलता हासिल की थी। अब उनकी टीम इंडिया अपने घर में वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से वनडे से भिड़ रही है।

How many one handed push ups can you do? 😎 #TrainToLive #LiveToTrain 🤙 pic.twitter.com/gnQEk7cdiE

— Virat Kohli (@imVkohli) September 16, 2017