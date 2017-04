नई दिल्ली। सीनियर ऑलराउंडर युवराज सिंह अपने मस्तमौला स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। शादी के बाद तो युवराज की मस्ती बहुत बढ़ गई है। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद का प्रतिनिधित्व कर रहे युवराज को इन दिनों साथियों की खिंचाई करने में खूब मजा आता है।

इसका एक उदाहरण हाल ही में फिर से देखने को मिला। युवराज जब अपनी टीम के साथ कोलकाता से लौट रहे थे तो फ्लाइट में हैदराबाद के मेंटर वीवीएस लक्ष्मण भी मौजूद थे। उन्हें फ्लाइट में नींद आ गई और वे सोते हुए खर्राटे लेने लगे।

युवराज ने लक्ष्मण की सीट के पास आकर सोते हुए लक्ष्मण के साथ सेल्फी ले ली। इस सेल्फी में युवराज, वीवीएस लक्ष्मण और टीम के गेंदबाजी कोच मुथैया मुरलीधरन भी नजर आ रहे हैं। युवराज की इस मस्ती को देखकर मुरलीधरन भी हंस रहे हैं। युवराज ने इस फोटो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने कैप्शन लिखा, 'मैं और मुरली सर खर्राटों के वेरी वेरी स्पेशल सीन का मजा ले रहे हैं।' युवराज सिंह 6 मैचों में मात्र 96 रन बना चुके हैं और उनका सर्वाधिक स्कोर 62 रहा है।

Me and Murli sir enjoying a very very special view of snoring 😴 😄@vvslaxman281 https://t.co/xwnvYkAzQ2

— yuvraj singh (@YUVSTRONG12) April 16, 2017