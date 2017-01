Previous

Next

OnePlus 3 और 3T के लिए आया एंड्रायड 7.0 अपडेट

संबंधित खबरें

नई दिल्ली। चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वनप्लस ने एंड्रायड 7.0 नॉगट, वनप्लस 3 और 3टी में जारी कर दिया है। इसकी जानकारी कंपनी के को-फाउंडर कार्ल पेई ने ट्वीट कर दी है। एंड्रायड 7.0 नॉगट अपडेट के बाद फोन में:

नई नोटिफिकेशन डिजाइन



नया सेटिंग मेन्यू डिजाइन



मल्टी-विंडो



नोटिफिकेशन डायरेक्ट रिप्लाई



कस्टम डीपीआई सपोर्ट



स्टेट्स बार आईकन



नई शेल्फ कस्माइजेशन

2) Android N stable OTA for the OP3 and the OP3T. Gradual rollout will begin later tonight.

— Carl Pei (@getpeid) December 31, 2016

तो चलिए आपको इस फोन के फीचर्स के बारे में बता देते हैं।

वनप्लस 3:

इसमें 5.5 इंच का फुल एचडी डिसप्ले दिया गया है। यह फोन स्नैपड्रैगन 820 क्वॉड कोर प्रोसेसर और 6जीबी रैम से लैस है। इसमें 64जीबी की इंटरनल मेमोरी दी गई है। इसमें 16 मेगापिक्सल का रियर और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इसमें 3,000 एमएएच की बैटरी दी गई है, जो डैश चार्ज फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। बैटरी मात्र 30 सेकंड में ही 60% तक चार्ज हो सकती है।

वनप्लस 3टी:

फोन में 5.5 इंच की फुल एचडी ऑप्टिक एमोलेड डिस्पले दी गई है। यह फोन 2.35 गीगाहर्ट्ज स्नैपड्रैगन 821 प्रोसेसर और 6जीबी रैम से लैस है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है तो वहीं, 16 मेगापिक्सल का ही फ्रंट फेसिंग कैमरा भी दिया गया है। इस फोन से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। इसमें 3400 एमएएच की बैटरी दी गई है, जो डैश चार्जिंग को सपोर्ट करती है।