Previous

Next

Apple डिवाइसेज को मिलेगा iOS 11 अपडेट, इन तरीकों से करें यूज

संबंधित खबरें

नई दिल्ली। टेक्नोलॉजी हर दिन बदलती है और यही कारण है कि गैजेट्स में पुराने सॉफ्टवेयर में अपडेट की जरुरत होती है। इसी के चलते ऐपल ने एक सीमा तय कर रखी है कि आपकी डिवाइस कितनी पुरानी हो सकती है। ज्यादा पुरानी डिवाइसेज पर ऐपलअपना सॉफ्टवयेर अपडेट देना बंद कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नए सॉफ्टवेयर पुराने फोन के साथ कम्पैटिबल नहीं होते। ऐपल हर साल नया ऑपरेटिंग सिस्टम पेश करता है।

ऐसे जानें लेटेस्ट अपडेट iOS 11

आईफोन

आईफोन X

आईफोन 8

आईफोन 8 Plus

आईफोन 7

आईफोन 7 Plus

आईफोन 6s

आईफोन 6s Plus

आईफोन 6

आईफोन 6 Plus

आईफोन SE

आईफोन 5s

आईफोन 5 और आईफोन 5C को iOS 11 का अपडेट नहीं मिलेगा

आईपैड

12.9-इंच आईपैड प्रो 2nd जनरेशन

12.9-इंच आईपैड प्रो 1st जनरेशन

10.5-इंच आईपैड प्रो

9.7-इंच आईपैड प्रो

आईपैड एयर 2

आईपैड एयर आईपैड: 5th जनरेशन

आईपैड मिनी 4

आईपैड मिनी 3

आईपैड मिनी 2

आईपैड 4th जनरेशन iOS 11 के साथ कम्पैटिबल नहीं है|

आईपॉड

आईपॉड टच 6th जनरेशन

निम्नलिखित दो तरीकों से आप अपने आईफोन या आईपैड में iOS 11 डाउनलोड कर इंस्टॉल कर सकते हैं:

वाई-फाई के जरिए सॉफ्टवेयर अपडेट करना:

- ध्यान रखने वाली बात यह है कि फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने से पहले आपका फोन पूरी तरह चार्ज होना चाहिए या फिर चार्जर से कनेक्ट होना चाहिए। साथ ही फोन में वाई-फाई कनेक्ट होना चाहिए।

- अब सेटिंग्स में जाएं। फिर जनरल में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट पर टैप करें।

- इसके बाद डाउनलोड और इंस्टॉल पर टैप करें। डाउनलोड खत्म होने के बाद आपके पास दो विकल्प होंगे। - पहला Install और दूसरा Tonight or Remind Me Later का। अगर आप दूसरा विकल्प चुनते हैं तो आपको रात को अपना फोन चार्जिंग पर लगाकर रखना होगा।

- इंस्टॉलेशन के दौरान आपसे पासकोड मांगा जाएगा। इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में कुछ समय लग सकता है।

iTunes के जरिए iOS 11 अपडेट करना:

आपके कंप्यूटर में iTunes का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। इसके बाद अपने डिवाइस को लाइटनिंग केबल के जरिए कंप्यूटर से कनेक्ट करें। इसके बाद iTunes लॉन्च कर डिवाइस सेलेक्ट करें।

अब Summary पर क्लिक कर Check for Update पर क्लिक कर दें। अब आपको डाउनलोड और अपडेट का विकल्प मिलेगा इसे क्लिक कर दें। यहां भी आपसे पासकोड मांगा जाएगा। इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में कुछ समय लग सकता है।