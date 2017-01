Previous

वायरल वचनः चोरी हो जाए मोबाइल तो करें ये काम

मल्टीमीडिया डेस्क। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोबाइल फोन लगभग हर इंसान के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। आज के समय में महंगे स्मार्टफोन आने लगे हैं और लोग अपनी सहूलियतों के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन, जब ये गुम या खो जाते हैं तो जिंदगी मुश्किलभरी हो जाती है। गुम मोबाइल वापस पाना भी एक टेढी खीर होती है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर इनदिनों एक मैसेज चल रहा है जो कुछ इस तरह का है।



मोबाइल चोरी हो जाए तो क्या करें





आजकल हम सभी के पास महंगे मोबाइल फोन होते है। अगर आपका फोन गुम हो जाता है तो आप उसे वापस कैसे पा सकते है।

इसी विषय पर एक रोचक जानकारी साझा कर रहा हूं।

प्रत्येक मोबाइल का IMEI (International Mobile Equipment Identity) no. होता है। इसके माध्यम से आप विश्व में कही भी अपना मोबाइल ट्रैक कर सकते है।





यह कैसे काम करता है





1. अपने फोन से *#06#डायल करें।

2. आपका फोन 15 अंकों का एक युनिक कोड दिखाएगा।

3. इसे संभाल कर कहीं लिख लें, फोन मे न सेव करें।

4. अगर आपका फोन गुम हो जाए तो इस नम्बर को नीचे लिखी डिटेल के साथ _*cop@vsnl.net* पर ईमेल कर दें।





Your name:-__



Address :- __

Phone model :-__

Make :-___

Last used no. :-__

Email for *communication:___

Missed date:- __

IMEI no :- __





5. पुलिस में जाने की जरूरत नहीं।

6. आपका फोन अगले चौबीस घंटों में जीपीआरएस के जरिये ट्रैक हो जाएगा और आपका हैंडसेट आपका नंबर बदल जाने की दशा में भी मिल जाएगा।





नोटः यह सोशल मीडिया पर चल रहा मैसेज है जिसकी हम न तो कोई पुष्टि करते हैं और न खंडन।