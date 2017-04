Previous

एेपल iPhone 8 के डमी मॉडल की तस्वीरें लीक, ऐसे हो सकते हैं फीचर्स

संबंधित खबरें

नई दिल्ली। एेपल के नए आईफोन 8 के फीचर्स और लुक को लेकर पिछले काफी समय से खबरें आ रही हैं। इसी बीच आईफोन 8 से संबंधित कुछ और जानकारी सामने आई है। ट्विटर पर बेंजामिन गेस्किन ने कुछ तस्वीरें साझा की हैं। इसके मुताबिक आईफोन 8 ग्लास और स्टेनलेस स्टील का बना है। साथ ही इसमें बेजल लैस एज-टू-एज डिस्प्ले भी दी गई है। वहीं, इसमें टच आईडी नहीं दिखाई गई है।

खबरों की मानें तो यह एक CNC डमी मॉडल है। इस तस्वीर में इस फोन को आईफोन 8 बताया गया है। हालांकि, यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि यह आईफोन 8 है भी या नहीं। वहीं, लीक हुई तस्वीरों में फोन के निचले हिस्से में एक लाइटनिंग पोर्ट दिया गया है।

साथ ही वॉल्यूम बटन दाईं तरफ और पावर बटन बाईं तरफ दिया गया है। KGI सिक्योरिटीज एेपल विश्लेषक Ming-Chi Kuo ने कहा कि आईफोन 8 एक रेवोल्यूशनरी फ्रंट-फेस कैमरा के साथ 3D सेंसर से लैस होगा। इसमें फेस लॉक भी दिया जा सकता है, जिससे चेहरे के जरिए फोन को अनलॉक किया जा सकेगा। आईफोन 8 के बैक में डुअल कैमरे मॉड्यूल वर्टिकल है।

iPhone 8 Dummy (This is CNC model according to Foxconn)

Back is 2.5D Glass.#iPhone8 #iPhoneX #iPhoneEdition pic.twitter.com/Z8mH7b7z4r

— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 23 April 2017

इससे पहले आए लीक्स के आधार पर आईफोन 8 के तीन मॉडल पर काम करेगा। सबसे बड़ी स्क्रीन वाला हैंडसेट 5.8 इंच की स्क्रीन के साथ आएगा। बाकि दो मॉडल में 4.7 और 5.5 इंच की स्क्रीन होगी। रिपोर्ट के अनुसार, इस बार आईफोन में एल्यूमीनियम बैक कवर न होकर 'glass sandwich' डिजाइन लिया जाएगा। इसी के साथ आईफोन 8 में OLED डिस्प्ले होगा। आईफोन के सबसे बड़े वर्जन में 'wraparound' डिजाइन होगा। इसमें गिलास के नीचे Touch ID मौजूद होगा।