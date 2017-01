Previous

Oppo A57, 3 फरवरी को होगा लॉन्च, जानिए क्या है खासियत

नई दिल्ली। चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओप्पो 3 फरवरी को भारत में अपना नया हैंडसेट ए57 लॉन्च करने जा रही है। ओप्पो मोबाइल इंडिया के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि नया ओप्पो ए57 3 फरवरी को मार्केट में आ जाएगा।

इस फोन की खासियत इसका सेल्फी कैमरा है। हालांकि, ट्वीट में यह साफ नहीं किया गया है, कि यह फोन बिक्री के लिए कब से उपलब्ध कराया जाएगा।

The all new #OPPOA57 is hitting the markets on the 3rd of February. Get ready to become unstoppable.#UnstoppableSelfies pic.twitter.com/LKc4bvNHlH

— OPPO Mobile India (@oppomobileindia) 27 January 2017

ओप्पो ए57 की कीमत:

यह एक मिड-रेंज स्मार्टफोन है। चीनी मार्केट में इसे 1,599 चीनी युआन यानि करीब 16,000 रुपये है। ऐसे में भारत में इसकी कीमत इसी के आसपास रहने उम्मीद लगाई जा रही है। इस फोन दो कलर वेरिएंट रोज गोल्ड और गोल्ड कलर वेरिएंट में उपलब्ध कराया जाएगा।

Oppo A57 के फीचर्स:

फोन में 2.5 डी कर्व्ड ग्लास डिजाइन के साथ 5.2 इंच एचडी डिस्पले दिया गया है। ये फोन 1.4 गीगाहर्ट्ज क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 435 प्रोसेसर और 3जीबी रैम से लैस है। ग्राफिक्स के लिए इसमें एड्रेनो 505 जीपीयू दिया गया है। इसमें 32जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है जिसे 128जीबी तक के माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। ये फोन 6.0 मार्शमैलो पर काम करता है। इसपर ओप्पो कलर 3.0 की स्कीन दी गई है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 16एमपी का फ्रंट कैमरा दिया गया है। वहीं, 13एमपी का रियर कैमरा भी दिया गया है। साथ ही इसमें होम बटन पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 4जी एलटीई, ब्लूटूथ वी4.1, वाइ-फाइ, जीपीएस, जीपीआरएस/एज, यूएसबी और 3.5 एमएम का ऑडियो जैक दिया गया है। Oppo A57 में 2900 एमएएच की बैटरी भी दी गई।