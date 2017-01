Previous

राष्ट्रपति ओबामा ने बताईं 11 किताबें, जो हर किसी को पढ़ना चाहिए

वॉशिंगटन। बराक ओबामा बड़े किताबी कीड़े हैं। अपनी किताब 'ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर' में उन्होंने साहित्य के बारे में अपने लगाव के बारे में बताया था। उन्होंने भारतीय मूल के विवादास्पद लेखक वीएस नायपॉल की एक किताब 'A Bend in the River' को भी सराहा है।

वह कहते हैं कि जब मैं काम नहीं कर रहा होता हूं, तो सप्ताहांत में आमतौर पर अकेले एक खाली अपार्टमेंट में पुस्तकों से साथ वक्त बिताता हूं। हाल ही में, निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति साहित्य पर चर्चा करने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रमुख पुस्तक आलोचक मिचिको काकूतानी के साथ बैठ गए।

अपने साक्षात्कार में ओबामा ने विभिन्न किताबों की विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की। उन्होंने उन किताबों के बारे में बात की, जो हाल ही में उन्होंने पढ़ी थी और उन किताबों के बारे में बताया, जिसे पढ़ने की सलाह उन्होंने अपनी बेटी मालिया को दी है।

ओबामा ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए साक्षात्कार में कुछ किताबों की प्रशंसा की है, जिसे वह मानते हैं कि हर किसी को पढ़ना चाहिए। जानते हैं उन किताबों के बारे में...

'The Naked and the Dead' by Norman Mailer

'One Hundred Years of Solitude' by Gabriel Garcia Marquez

'The Golden Notebook' by Doris Lessing

'The Woman Warrior' by Maxine Hong Kingston

'The Underground Railroad' by Colson Whitehead

'Gilead' by Marilynne Robinson

'Three-Body Problem' by Cixin Liu

'Gone Girl' by Gillian Flynn

'Fates and Furies' by Lauren Groff

'Song of Solomon' by Toni Morrison

'A Bend in the River' by V.S. Naipaul