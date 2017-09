Previous



दुनिया को डरा रहे 'रॉकेटमैन' का ट्रंप ने उड़ाया मजाक

वाशिंगटन। मिसाइल परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया और अमेरिकी के बीच तनातनी काफी बढ़ गई है। दोनों देश एक-दूसरे को धमकी दे रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने टि्वट में तानाशाह किम जोंग का मजाक उड़ाते हुए उन्हें निकनेम 'रॉकेट मैन' से संबोधित किया।

वाशिंगटन पोस्‍ट के अनुसार, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद उत्तर कोरिया के लोगों द्वारा ईंधन लेने के लिए लगने वाली लंबी कतारों को लेकर भी व्यंग्य किया। ट्रंप ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि मैंने बीती रात दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून से बात की और पूछा, ‘रॉकेट मैन का क्‍या हाल है। उत्तर कोरिया में गैस लेने के लिए बड़ी-बड़ी कतारें लग रही हैं। बहुत बुरा है।'

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2017

संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया में होने वाले पेट्रोल के आयात में कटौती कर दी थी। इसका देश की अर्थव्यवस्था पर हुए असर की अभी पुष्टि नहीं की गई है।समाचार एजेंसी एफपी के अनुसार, गैस लाइनों का उल्लेख पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र द्वारा उत्तर कोरिया पर लगाए गए नए प्रतिबंधों के संकेतक के रूप में किया गया है।