ICJ में भारत की बड़ी कामयाबी, दूसरी बार जज चुने गए दलवीर भंडारी

Next

संयुक्त राष्ट्र। नीदरलैंड के हेग में मौजूद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के दलवीर सिंह भंडारी को दोबारा जज के तौर पर चुन लिया गया है।

जस्टिस दलवीर भंडारी को जनरल असेंबली में 183 वोट मिले, जबकि सुरक्षा परिषद में उन्हें सारे 15 वोट मिले।भंडारी का मुकाबला ब्रिटेन के उम्मीदवार क्रिस्टोफर ग्रीनवुड से था, लेकिन आखिरी क्षणों में ब्रिटेन ने अपने उम्मीदवार को चुनाव से हटा लिया।

जस्टिस भंडारी की जीत पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, 'वंदे मातरम- इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की जीत हुई। जय हिंद'

Vande Matram - India wins election to the International Court of Justice. JaiHind. #ICJ

— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) November 20, 2017