अमेरिका को बढ़ाना चाहिए परमाणु हथियारों का जखीराः ट्रंप

वाशिंगटन। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर कहा है कि अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों के भंडार को और मजबत कर उसमें वृद्धि करनी चाहिए।



The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2016



अगले वर्ष जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने की तैयारी कर रहे ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को ऐसा कदम निश्चित तौर पर उठाना चाहिए जब तक कि दुनिया को परमाणु हथियारों की समझ नहीं आ जाती।



ट्रंप के इस बयान से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस को अपनी सैन्य परमाणु क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत है। यूएस आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक, इस समय अमेरिका के पास 7100 परमाणु हथियार हैं, जबकि रूस के परमाणु हथियारों की संख्या 7300 बताई जाती है।



इससे पहले तुर्की में रूसी राजदूत की गोली मारकर हत्या और बर्लिन के क्रिसमस बाजार में ट्रक से लोगों को रौंदने की घटना के बाद ट्रंप ने फिर से मुसलमानों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने और मुस्लिम प्रवासियों का ब्योरा जुटाने की उनकी योजना पूरी तरह से सच साबित हुई है।