इस क्रिसमस अमेरिकियों को बड़ी टैक्स छूट का उपहार देंगे डोनाल्ड ट्रंप

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि वह देशवासियों को क्रिसमस उपहार के तौर पर कर में बड़ी छूट देंगे। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा रोजगार और उच्च वेतन मिलेगा।

इस प्रस्ताव पर संसद में अगले सप्ताह मतदान होगा। ट्रंप ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कर सुधार का वादा किया था। उन्होंने ह्वाइट हाउस के एक कार्यक्रम में कहा, "हम अपने वादे को पूरा करने से महज कुछ दिन दूर हैं।"

ट्रंप ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान ही अमेरिकी जनता से बड़े कर सुधारों का वादा किया था। उन्होंने उस मौके पर कहा था कि, ' अमेरिकी जनता को क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर बड़ी कर छूट का फायदा मिलेगा। इस पर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि क्रिसमस कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में अमेरिकी जनता से जो वादा किया था। उसे पूरा किया जाएगा।

अमेरिकी कांग्रेस भी कर सुधार विधेयक को लेकर समझौते के स्तर पर पहुंच चुकी है। इससे देश में न सिर्फ नौकरी मिलेगी, बल्कि लोगों की तनख्वाह भी बढ़ेगी।

As a candidate, I promised we would pass a massive tax cut for the everyday, working Americans. If you make your voices heard, this moment will be forever remembered as a great new beginning – the dawn of a brilliant American future shining with PATRIOTISM, PROSPERITY AND PRIDE! pic.twitter.com/exsBzrlCdw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 December 2017