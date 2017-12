Video: टाइम्स स्कवायर के पास धमाके की खबर, कुछ लोग जख्मी

वाशिंगटन। न्यूयार्क के टाइम्स स्कवायर पर धमाके की खबर सामने आई है। मैनहटन की 42वीं स्ट्रीट के पास धमाके की खबर लगते ही अफरा-तफऱी मच गई। मौके पर पहुंचीं न्यूयार्क पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

धमाके के बाद A, C, E लाइन को खाली करा दिया गया है। वहीं शुरुआती जांच में पुलिस इसे एक पाइप बम धमाका मान रही है, जिसे पोर्ट अथॉरिटी के पैसेज वे में डेटोनेट किया गया था।

इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। वहीं कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। वहीं पुलिस ने धमाके के बाद के कुछ वीडियो भी लिए हैं। जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इस घटना की जानकारी दे दी गई है। पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया है।

US President Donald Trump has been briefed on the explosion in New York City: Sarah Sanders, White House, Press Secretary

