मार्क जकरबर्ग की बहन ने लगाए विमान में यौन शोषण के आरोप, जांच शुरू

फ्लोरिडा। फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग की बहन ने अपने साथ विमान में यौन शोषण के आरोप लगाए है। रैंडी ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट के माध्यम से आरोप लगाया है कि अलास्का एयरलाइंस के विमान में उनके साथ एक शख्स ने यौन शोषण किया।

रैंडी ने पोस्ट में लिखा है कि वो बुधवार को अपनी पोस्ट में बताया कि वो लॉस एंजिलस से मजतलन जाने वाली अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट में सवार हुईं। कुछ ही देर बाद उनके पास की सीट पर बैठे शख्स ने उन पर अश्लील और स्पष्ट यौन टिप्पणी करना शुरू कर दिया।'

रैंडी ने लिखा है, 'मुझे उस वक्त यह बेहद उग्र और निराश करने के साथ ही अपमानजनक महसूस हो रहा था।' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने इसकी शिकायत कैबिन अटेंडेंट से की तो उसने इसे खारिज कर दिया। अटेंडेंट ने यह कहते हुए रैंडी की शिकायत नजरअंदाज कर दी कि आरोपी शख्स उनका रेगुलर कस्टमर था।

रैंडी ने यहां तक लिखा कि उसे आरोपी की बात पर ध्यान ना देने का कहते हुए किसी और सीट पर बैठने के लिए कहा गया। रैंडी की इस पोस्ट को गंभीरता से लेते हुए एयरलाइंस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एयरलाइंस ने बयान जारी कर कहा है कि हमारे ग्राहकों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वप्रथम है और एक कंपनी के रूप में हम किसी भी तरह के यौन शोषण को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं।

Feeling disgusted & degraded after an @AlaskaAir flight where the passenger next to me made repeated lewd sexual remarks. The flight attendants told me he was a frequent flier, brushed off his behavior & kept giving him drinks. I guess his $ means more than our safety? My letter: pic.twitter.com/xOkDpb0dYU

— Randi Zuckerberg (@randizuckerberg) 30 November 2017