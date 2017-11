विश्वभ्रमण पर निकला भारतीय नौसेना का महिला दल न्यूजीलैंड पहुंचा

लेटेल्टन/ नई दिल्ली। विश्वभ्रमण पर निकला भारतीय नौसेना का महिला दल बुधवार को न्यूजीलैंड के लेटेल्टन बंदरगाह पहुंच गया। इंडियन नेवल सेलिंग वेसल (आइएनएसवी) 'तारिणी' पर सवार इस छह सदस्यीय दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी कर रही हैं। इस दल में लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जामवाल, लेफ्टिनेंट एस विजया देवी, पी स्वाति, बी ऐश्वर्या और पायल गुप्ता भी शामिल हैं।

यह दल अब तक 7,800 मील की समुद्री यात्रा पूरी कर चुका है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतामरण ने 10 सितंबर को गोवा में इस दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। अनुमान है कि यह दल करीब आठ माह में अपनी यात्रा पूरी कर अगले साल अप्रैल में गोवा लौटेगा।

Welcome address by Mr Andrew Turner Dy Mayor of ChristChurch NZ pic.twitter.com/ISxXriHXR4

दल के न्यूजीलैंड पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए ट्वीट किया, 'मुझे यह जानकर खुशी हुई। तारिणी का दल दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रह है।' स्वदेश में तैयार 56 फीट लंबे इस जहाज को इस साल ही भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।

Delighted to know. The team of #INSVTarini continues their mission with unmatched determination. https://t.co/DrJisoN0eu

— Narendra Modi (@narendramodi) November 29, 2017