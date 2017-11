जालंधर के युवक की अमेरिका में गोली मारकर हत्या

मिसीसिपी/ जालंधर। थाना रामामंडी (जालंधर, पंजाब) में तैनात मुंशी बलविंदर सिंह के इकलौते बेटे संदीप सिंह (21) की अमेरिका के मिसीसिपी राज्य के जैक्सन शहर में रविवार रात करीब साढ़े 10 बजे तीन नाइजीरियन लुटेरों ने डॉलर व आइफोन छीनने के बाद गोली मार कर हत्या कर दी।

न्यू डिफेंस कॉलोनी निवासी बलविंदर सिंह ने बताया कि संदीप को तीन साल पहले उसकी बुआ के बेटे व संदीप के चाचा शरणजीत सिंह के पास अमेरिका भेजा था। शरणजीत का जैक्सन शहर में शॉपिंग स्टोर है। संदीप उन्हीं के साथ काम करता था।

रविवार रात करीब साढ़े 10 बजे वह घर आ रहा था तो तीन नाइजीरियन युवकों ने बंदूक दिखाकर जेब से सबकुछ निकालने को कहा। संदीप ने 200 डॉलर व आइफोन 7 निकालकर दे दिया। लुटेरों ने साथियों से भी डॉलर व फोन ले लिए। तीनों जाने लगे तभी संदीप कार की ओर तेजी से बढ़ा। इसी बीच लुटेरे पीछे दौड़कर आए और संदीप पर दो गोलियां चला दीं।

एक गोली मिस कर गई जबकि दूसरी उसके पेट में जा लगी। इसके बाद हमलावर भाग निकले। दोनों साथी संदीप को लेकर तुरंत पास के निजी अस्पताल पहुंचे जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।

Police needs the public's assistance with solving a rash of recent armed robberies. The public's assistance is needed. Call police at 601-960-1234 or 601-355-TIPS (8477). pic.twitter.com/PtusGyYzN6

— Jackson Police Dept. (@JacksonMSPolice) November 28, 2017