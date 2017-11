मिस्र: नमाज पढ़ रहे लोगों पर फायरिंग और बमबारी, 155 की मौत

काहिरा। मिस्र के सिनाई प्रांत की एक मस्जिद पर बड़ा हमला हुआ है। इस घमले में अब तक 155 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सौ से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं।

खबरों के मुताबिक, अल-अरिश के करीब अल-रावदा की एक मस्जिद में ये घटना घटी है। संदिग्ध लोगों ने मस्जिद पर पहले बम से हमला किया और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की। घायलों की संख्या अभी और बढ़ सकती है।

#UPDATE: Egyptian state news agency says death toll in Sinai mosque attack rises to 155, with 120 injured: The Associated Press

