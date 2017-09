मैक्सिको में 7.1 की तीव्रता का भूकंप, 130 से ज्यादा की मौत

मैक्सिको। मैक्सिको में आए भयानक भूकंप में अब तक 130 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। सैकड़ों लोग घायल हुए हैं वहीं कई बहुमंजिला इमारते ध्वस्त हो गईं हैं। भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है और लोगों को मलबे से निकाला जा रहा है।

खबरों के अनुसार मंगलवार को रिक्टर स्कैल पर 7.1 की तीव्रता के भूकंप ने मेक्सिको सिटी, मोरलियोस और पुएब्ला प्रांतों में भारी तबाही मचाई है। भूकंप का केंद्र पुएब्ला प्रांत के एटेंसिगो के करीब था। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप की गहराई 51 किलोमीटर थी।

भूकंप के चलते अकेले मोरलियोस राज्य में 54 लोगों की मौत हुई है वहीं पुएब्लो में 26 लोगों के मारे जाने की खबर है। 1985 के बाद यह पहला सबसे भीषण भूकंप इस शहर में आया है।

इससे पहले इसी महीने रिक्टर पैमाने पर 8.1 की तीव्रता का भूकंप देश के दक्षिणी हिस्से में आया था जिसमें कम से कम 90 लोगों की मौत हो गई थी।

🔴Video terrifying of Mexico after the earthquake of 7.1.#earthquake #sismocdmx #Sismo #ciudaddemexico #MexicoCitypic.twitter.com/dofSbUyWYO

— Charles Baudry (@CharlesBaudry) 20 September 2017