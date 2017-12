तेहरान में रुकीं सुषमा स्वराज, किया ईरानी विदेश मंत्री के साथ लंच

नई दिल्ली। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शनिवार को रूस से लौटते वक्त तेहरान में रुकीं और अपने ईरानी समकक्ष जावेद जरीफ के साथ लंच किया। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा की।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रूसी शहर सोची में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेकर लौट रही थीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि यह तकनीकी ठहराव था न कि पहले से तय किया हुआ।

ऐसा माना जा रहा है कि दोनों विदेश मंत्रियों ने चाबहार बंदरगाह परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की। इस परियोजना में भारत अहम साझीदार है। महीनेभर पहले भारत ने गेहूं की एक खेप ईरान में चाबहार बंदरगाह के रास्ते अफगानिस्तान भेजी थी। इस कदम को तीनों देशों के बीच (पाकिस्तान को दरकिनार करके) नए रणनीतिक मार्ग की शुरुआत की दिशा में मील के पत्थर के रूप में देखा गया था।

इस बंदरगाह के जरिये भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच व्यापार में उछाल आने की उम्मीद है। पाकिस्तान इन दोनों देशों तक सामान की आवाजाही के लिए भारत को अपनी जमीन के इस्तेमाल की अनुमति देने से इन्कार करता रहा है।

Reinforcing our traditionally close and civilizational linkages, EAM @SushmaSwaraj had a luncheon meeting with the Foreign Minister of Iran Dr. Javad Zarif in #Tehran. Both sides discussed issues of mutual interest. pic.twitter.com/8oVsagjrBE

— Raveesh Kumar (@MEAIndia) December 2, 2017