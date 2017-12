तहरीक-ए-इंसाफ नेता की बेटी ने कहा, सेना ने पाक को बनाया जहन्नुम

Next

इस्लामाबाद। आतंकी हाफिज सईद की नजरबंदी हटने के बाद से ही उसके समर्थन में पाकिस्तान के कई कट्टरपंथी सामने आए। उसमें सबसे बड़ा नाम पूर्व आर्मी चीफ और देश के राष्ट्रपति रह चुके परवेज मुशर्रफ का नाम है।

इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं, जो ये मानते हैं कि पाकिस्तानी सेना ने देश को जहन्नुम बना दिया है। कुछ इन्हीं विचारों के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नेता की बेटी इमान माजिरी ने जमकर पाकिस्तान सेना को कोसा।

'पाक सेना पर साधा निशाना'

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की नेता शिरीन माजरी की बेटी इमान माजरी ने पाकिस्तानी सेना की जमकर आलोचना की। इमान ने पाक सेना की खिंचाई करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से वीडियो अपलोड किया, जिसे बाद में हटा दिया गया।

ये बात अलग है कि पाक सेना के बारे में इमान ने जो कुछ कहा अब वो पूरी दुनिया के सामने है। आइए आप को बताते हैं कि इमान ने पाक सेना की आलोचना क्यों की और किस अंदाज में अपनी सेना की मुखालफत की।

दरअसल कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के कानून मंत्री ने कुछ इस तरह के बयान दिए, जो पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों को नागवार गुजरा। कानून मंत्री के विरोध में इस्लामाबाद के करीब फैजाबाद में हजारों की संख्या में कट्टरपंथी जुटे और कानून मंत्री को हटाने की मांग करने लगे।

धार्मिक संगठनों की मांग के सामने पाक सरकार झुक गई और कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन कानून मंत्री के इस्तीफे को लेकर धार्मिक संगठन तहरीक-ए-लबाइक या रुस अल्लाह के मुखिया खादिम हुसैन रिजवी ने कहा कि सेना ने उन्हें भरोसा दिया कि कानून मंत्री को हटा दिया जाएगा और आप लोग अपने धरने को खत्म कर दें। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में इमान माजरी ने क्या कुछ कहा, आइए आप को बताते हैं।

